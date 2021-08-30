حظك اليوم برج الثور الإثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج الثور الصمت في كثير من الأحيان، فهو لا يتحدّث كثيرًا كغيره، ويحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الشمس والمريخ بمنزل الحب يمدانك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اليوم اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.