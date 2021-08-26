حظك اليوم برج الثور الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالكرم والإخلاص، وأبرز عيوبه الانطوائية ويكره التجمعات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الشمس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الوقت مناسبًا لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.