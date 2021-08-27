حظك اليوم برج الثور الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بحبه للعمل لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع الحصول على أموال كثيرة، كما أنّه شخصية عنيدة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الشمس والمريخ وعطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.