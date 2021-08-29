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محمود مسلم

تخصيص قطعة أرض من أملاك محافظة القاهرة لإقامة مقر لحي دار السلام

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الوطن
03:15 م | الأحد 29 أغسطس 2021
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحي دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا، وذلك بحق الانتفاع وبدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

ويشغل الحي حاليًا دورين بحي مصر القديمة، بما لا يمكنه من أداء عمله في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحي الجديد، والذي يجرى دراسة تصميمه بشكل مميز تمهيدا لتعميم التصميم على باقي الأحياء.

وطالب المحافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كافة الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به، تتيح لهم أداء مهامهم فى جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم.

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