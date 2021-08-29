التصريح بدفن جثتي طالب وعامل لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة طالب سقط من الطابق الثاني أثناء محاولته تركيب لمبة، فاختل توازنه وسقط في «بئر السلم»، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بسقوط طالب من الطابق الثاني أثناء تركيبه «لمبة السلم»، واختل توازنه وسقط بـ«بير السلم»، ولقي مصرعه.

تفاصيل مصرع طالب سقط بسبب «لمبة» في الخانكة

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «سعيد و س»، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، بتركيب لمبة السلم أمام الشقة محل سكنه بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط في «بير السلم» بمدخل المنزل ما أدى إلى إصابته بكدمات متعددة بالجسم وكسر بالفقرة القطنية الرابعة، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وتوفى على الفور.

إنتشال جثة عامل غرق أثناء استحمامه مع حصان في الخصوص

فيما أمرت نيابة الخصوص بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بصحبة حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الطريق الدائري بمسطرد، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك بعدما انزلقت قدمه وجرفه التيار، نظرًا لعدم إجادته السباحة.

واُنتشلت الجثة ونُقلت لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق عامل أثناء تنظيف حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائري بمسطرد دائرة القسم.