الصحة تكشف اللقاحات المعتمدة في مصر.. بينها جونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اللقاحات المعتمدة في مصر، مطمأنة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، موضحة في تقرير رسمي، أنَّ اللقاحات المعتمدة في مصر فعالة وآمنة ولا داع للخوف أو التوتر، مشددة أنَّه يجب على المواطنين الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقًا لخطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

اللقاحات المعتمدة في مصر

وتابعت وزارة الصحة، أنَّ اللقاحات المعتمدة في مصر تتضمن لقاح «إسترازنيكا، وسينوفارم، وجونسون آند جونسون، واللقاح المصري سينوفاك»، وعن الأعراض الجانبية، أوضحت أنَّ جميع الأعراض التي تم تسجيلها هى: ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو حمى أو تنميل في الكتف وآلام في العضلات وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تأخذ سوى يومين.

وطالبت وزارة التضامن، من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعب والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، موجهة رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

رسوم استخراج شهادات كورونا

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، أنَّها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وأي جهة تروّج لنفسها على أنَّها تطعم المواطنين سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، بـ100 جنيه للمواطنين المصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين على أرض مصر، مشيرة إلى أنَّه لن يتمّ الحصول على هذه الشهادات إلا بعد الحصول على اللقاح.

وترفع وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وغيرها من الأمراض المعدية.