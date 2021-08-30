أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-8-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن استقرارها في السوق المصري، اليوم الاثنين، حيث تحرص كثير من السيدات على متابعتها يوميا، لتقديمها كوجبات رئيسية على مائدة الغداء، كون اللحوم البيضاء تحتوي على نسبة عالية من البروتين، التي يحتاجها الجسم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الحالي، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

أكد عبدالعزيز، أنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح بين 26 و28 جنيهًا، فيما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

أما عن سعر كرتونة البيض، فأوضح رئيس الشعبة، أنّها شهدت استقرارا هي الأخرى، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الإثنين سعر 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما وصل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد اليوم الإثنين، لنحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين، فتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وأخيرا وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.