حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الصبر والتأني في أمور الحياة والمرونة والطموح والمثابرة، أبرز صفات برج العذراء، كما أنه يرغب دائمًا في ترقي أعلى المناصب، كما أنه شخص مرن يمكنه التكيف مع الظروف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك، وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.