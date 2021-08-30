حظك اليوم برج الأسد الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه ثقة عالية بنفسه، كما أنه من الشخصيات القيادية بطبعها، التي ترفض الخضوع إلى أوامر أو تعليمات الآخرين، لذلك يحتاجون إلى مدير متفهم، وإلا لن يستمروا في أعمالهم كثيرًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تستطيع اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.