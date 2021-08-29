الاتحاد الإفريقي يؤكد سعيه لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن

أكد الاتحاد الأفريقي مجددًا سعيه لتأمين جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، والتي تشهد أزمات مُعقدة.

وشدد الاتحاد - في بيان - على أنه سيكثف اتصالاته مع جميع الجهات السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، في منطقة القرن الأفريقي، لتعزيز المثل العليا للوحدة الأفريقية والتكامل والتعاون الإقليمي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، رشح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، كممثله الأعلى لمنطقة القرن الأفريقي، فيما قاد أوباسانجو بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات العامة في أثيوبيا خلال شهر يونيو المنصرم.

وشهد الشهر الجاري مباحثات معمقة بين مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، والمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، لتعزيز مجالات التعاون المشترك.

كما شهد يوليو الماضي، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد مع أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز قدرات اللاعبين الإقليميين للإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الإفريقي أيضًا انعقاد اللجان الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن، بعد غد الثلاثاء، لمدة 4 أيام، التي تُعقد تحت شعار «تعميق التكامل الاقتصادي من خلال سلاسل قيمة المنتجات القائمة على السلع المحلية».

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أن اجتماعات اللجان تستهدف الوقوف على تحديات ومعوقات تمويل النشاط الصناعي والتجاري القاري، أملاً في إزالة هذه التحديات، وسط مناقشة خطة أعمال مركز تنمية المعادن في إفريقيا ونظام إدارة وتصنيف الموارد المعدنية والطاقة الإفريقي.

وذكر البيان أن التوصيات المزمع صدورها عبر اللجان، تستهدف صياغة مشاريع قرارات لمؤتمر الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق باستراتيجية السلع الأفريقية وخطة عملها، وسياسة الجودة في أفريقيا، وسبل الارتقاء بصناعة الملابس الإفريقية واستراتيجية مبادرة الأزياء الإفريقية.