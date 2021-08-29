كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، الذي عقد بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه جرى الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

تعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس

وأضافت الوزارة، أن رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس، يمكن الحصول عليه من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنه جرى الإعلان عن الأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، مؤكدة أنه جرى الاستعداد للتنسيق من خلال تجهيز كل المعامل في الجامعات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-كتابة رقم الجلوس بدقة شديدة.

-كتابة الرقم السري المدون على شهادة إتمام المرحلة الثانوية.

-الضغط على زر «عرض».

-تظهر نتيجة الطالب والتي تشمل الاسم رباعياً ورقم الجلوس والكلية التي تم الترشيح لها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس متاح مجاناً على موقع التنسيق، مؤكداً أنه يجب على الطالب طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها في الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

«عبدالغفار»: أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كليات الطب البيطري

وأضاف «عبدالغفار» خلال مشاركته في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، أنه هناك الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم في المرحلة الثانية في كليات القطاع الصحي مثل كلية التمريض وكلية العلوم وكلية الطب البيطري.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الأولى إنخفض نتيجة لإنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021 مقارنة بالأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه تم فتح الكثير من التخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل.