تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي.. معامل الجامعات مستعدة لاستقبال الطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، وتنسيق الحد الأدنى للكليات العلمية «علوم ورياضة»، والحد الأدنى للشعبة الأدبية، ومنها الحد الأدنى لتنسيق كلية حقوق 2021 أدبي، موضحة أنّ هناك أماكن شاغرة بكليات الحقوق لتنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات، إلى جانب إعلان الحد الأدنى للعديد من الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2021.

تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي.. أماكن بالمرحلة الثانية 2021

وعن تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي، أوضح وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الحد الأدنى لكلية الحقوق في جامعة بورسعيد، توقف عن 290 درجة بنسبة 70.7%، وكلية حقوق جامعة المنيا 276 درج بنسبة 67.3%.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات الحقوق انتظام وانتساب، وأيضا كليات «التربية والآداب» انتساب وانتظام، وكليات السياحة والفنادق.

تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي.. أماكن شاغرة في عدد من الكليات

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي انخفض في المرحلة الثانية، نظرا لوجود عدد من الأماكن الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، لطلاب الثانوية العامة 2021، كما يوجد عدد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية، في كليات التربية، والحقوق، والسياحة، مع عدم وجود أي فرص للالتحاق بكليات التجارة، نظرا لاكتمالها في المرحلة الأولى.

وأكدت الجامعات الحكومية، أنّها مستمرة في فتح معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية، عبر معامل التنسيق الإلكتروني المخصصة لطلاب المرحلة، فضلا عن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كارتداء الكمامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.