شروط الالتحاق بالسكن الجامعي 2021 بجامعة الزقازيق والأوراق المطلوبة

تستعد المدن الجامعية بجامعة الزقازيق، في قبول الطلاب القدامى والجدد للعام الجامعي 2021-2022، ويستمر قبول طلبات الطلاب الجدد بداية من 1 أغسطس 2021، وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2021، أما الطلاب القدامى فيتم التقدم بالطلبات بدية من 10 أغسطس 2021 وينتهي التقديم يوم 31 أغسطس 2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم للسكن الجامعي في جامعة الزقازيق

1- عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب أو الطالبة مع تقديم الاصل للاطلاع.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

3- مستند طبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة يفيد خلو (الطالب/ الطالبة) من الأمراض المعدية.

4- عدد (7) صورة فوتوغرافية حديثة للطالب أو الطالبة.

5- صورة إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون حديث أو بطاقة التموين، مع تقديم الأصل.

6- بيان حالة يحتوي على الكلية والفرقة والتقدير وجهة الحصول على الثانوية العامة.

7- دمغة بمبلغ واحد جنيه (90) قرش و(10) قرش تنمية موارد.

شروط وتعليمات الالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة الزقازيق

- الطلاب المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلاب الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

- الطلاب الحاصلون على شهادات معادله يتم تسكينهم بالسكن المميز.

ويمكن لجميع الطلاب المنتسبين لجامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» التعرف علي تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.