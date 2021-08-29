برلماني: مصر تصدت للهجرة غير الشرعية.. وقضية الوعي غائبة عن الشباب

رغم جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وجهود الدولة لرفع الوعي بمخاطر رحلات الموت، وفتح أبواب العمل في المشروعات القومية أمام الشباب، إلا أن حلم الثراء السريع، والوعود بجنة الغرب المزعومة، تقف حائل أمام الأمر.

ماسأة قرية تلبانة

ووسط غياب تام للوعي الكافي، دفع أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، بأبنائها إلى غياهب الموت، وتسليم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما، إلى سماسرة الهجرة غير الشرعية، الذي أوهمهم بالثراء السريع، قبل أن يستيقظوا على إعلان غرق المركب، الذي كان يقل العشرات من أبنائها في رحلة هجرة غير شرعية بليبيا.

وتأتي تلك الواقعة، ضمن عشرات الوقائع التي تتصدى فيها الأجهزة الأمنية لمحاولات الهجرة غير الشرعية، وما يتم الإعلان عنه من قبل السلطات المسئولة على الحدود وغيرها من المنافذ البرية والبحرية للدولة المصرية.

الهجرة غير الشرعية

وكانت الدولة ممثلة في وزارة الهجرة أطلقت مبادرة «مراكب النجاة» بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على رفع الأهالي، ودفعهم للانخراط في العمل بالمشاريع القومية أو توفير فرص عمل لهم عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر من أفضل الدول التي واجهت الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعترف العالم أن مصر قدمت نموذجا فريدا، ولم يخرج مركب من مراكب الموت لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية، إلى أوروبا منذ عام 2016.

وأضاف رضوان في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر من خلال المشروعات التنموية والقومية، نجحت في توفير فرص عمل كريمة، بالإضافة الى مشروعات حياة كريمة، ولكن لا تزال قضية الوعي تمثل أهمية كبرى لدى الشباب وهو ما تقوم بها الدولة في اطار التنمية في كافة المجالات.

وأكد رضوان، أن الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى وعي كبير، مشيرا إلى أن مصر عامرة بالخيرات، فيكفي أن نعرف أنه يوجد على أرضها 6 ملايين لاجئ يعيشون في مصر كضيوف، بإقامة آمنة ومستقرة، ويجري التعامل معهم من الدولة المصرية، كأنهم من المصريين.

وشدد رضوان، على أن نجاح مصر في القضاء على ظاهرة «مراكب الموت»، جاء عبر تضافر حقيقي وجهود جبارة بذلتها العديد من الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة، بتوجيهات لا تتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.