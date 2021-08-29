«التعليم العالي»: كلية العلوم السياسية هبطت 12% والإعلام 15%

أرجع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، سبب تخفيض نسب القبول بالكليات من 6 لـ10% بالكليات العملية، إلى انخفاض درجات المجموع التراكمي لطلاب المرحلة الثانوية، موضحًا أنه فيما يخص كليات القطاع الأدبي فلم تكتف الوزارة بهذا الحد، بل هبطت درجات الكليات الأدبية ذات المجانية في التعليم بنسبة 15%، «اقتصاد وعلوم سياسية هبطت 12%، وكلية الإعلام هبطت بنسبة 15%».

التعليم العالي: عملية التنسيق هدفها ترتيب الطلاب بالكليات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن التنسيق الخاص بالجامعات لا يرتبط بالأساس بتنسيق السنوات السابقة، إذ أن كل عام دراسي له ظروفه المحددة، بينما يظل هدف الوزارة ترتيب الطلاب وفقًا لدرجاتهم في الكليات المختلفة.

عبدالغفار: «منظومة التعليم العالي في توسع دائم»

وأوضح أن الانخفاض الحاد في درجات العام الماضي يعود لانخفاض درجات الطلاب في الثانوية العامة، ونظرًا لتوسع الدولة بعدد من الجامعات الحكومية وغير الحكومية، فإن منظومة الجامعات الحكومية تضم حاليًا 495 كلية شاملة كل المحافظات وفي تزايد، «منظومة التعليم العالي في توسع دائم، والانخفاض بالجامعات الحكومية سبب انخفاض في الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية، لأنها مرتبطة بفئات ومجموع الطلاب».

وأكد أن الوزارة توقعت وقبل بدء المرحلة الأولى من تقدم الطلاب للجامعات أن تغلق كليات شعبة العلمي علوم بسبب الإقبال عليها، وهما كليات القطاع الطبي المتضمنة 4 كليات أساسية وهي كلية الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، إلا أن جميع الكليات متاحة بالمرحلة الثانية من التنسيق، أما وبالنسبة لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية فمازالت متاحة ضمن المرحلة الثانية لشعبة العلوم.

ولفت إلى أنه وبالنسبة للكليات الأدبية فقد وصلت نسب الحد الأدنى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار من 12 لـ15%، «نسب الانخفاض فيها عالية، ولسه عندنا أماكن لا تزال شاغرة للشعبة الأدبية مثل التربية والأداب والحقوق والسياحة والفنادق».

وتابع: «الكليات المتبقية للمرحلة الثانية لاتزال فيها أماكن متاحة، وعندنا توسع في عدد الكليات لاستيعاب مزيدًا من الطلاب، والمرحلة الثانية من التنسيق ستبدأ الثلاثاء المقبل، ونصيحتي لكل طالب أن يختار التخصص الذي يرغب في استكمال حياته فيه لكى يكون متفوقًا بغض النظر عن المجموع».