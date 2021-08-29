«التعليم العالي» تتيح نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

أتاحت وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يُمكن للطلاب الحصول عليها وطباعة استمارة الترشيح للتقديم بها للكلية، وشددت على الطلاب، بضرورة كتابة البيانات بطريقة واضحة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شهد التأكيد على وجود أماكن شاغرة في كليات الهندسة، لطلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية للتنسيق.

إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 عبر موقع التنسيق

وأكد عبدالغفار في تصريحات عنه، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهناك أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، كما أنّ الوزارة كثّفت إنشاء البرامج التعليمية المتميزة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل في مختلف الجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول إلى صفحة نتائج المرحلة الأولى للثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

وأضاف وزير التعليم العالي، أنّه جرى إعلان الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الأولى للجامعات 2021، لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أنّ الوزارة حرصت على توفير أماكن إضافية في الجامعات لطلاب التقسيم، وجار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي في عدد من الكليات، مثل التربية والآداب قسم الإعلام، والسياحة والفنادق، والحقوق، والخدمة الاجتماعية، لافتا إلى أنّ تنسيق المرحلة الثانية يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل 31 أغسطس.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّه جرى الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية في معامل التنسيق بالجامعات، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.