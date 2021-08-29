«التعليم العالي» تعلن الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية، موضحًا أن هناك أماكن متاحة لطلاب شعبة علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقي الكليات النظرية.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاطصناعي والتخطيط العمراني والفنون الجميلة «عمارة» والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقي الكليات النظرية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية في كليات التربية وكليات الآداب قسم الإعلام وكلية الحقوق، وكلية السياحة والفنادق وكلية الخدمة الاجتماعية.