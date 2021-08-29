محافظ القاهرة: نستهدف إنشاء 4 مدارس و3 مراكز صحية بمدينة الأمل «الهجانة سابقا»

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن عزبة الهجانة، سابقا، أصبحت مدينة الأمل، الآن، وتشغل حيز 700 فدان، ويقطنها أكثر من مليون مواطن، لافتا إلى أن المنطقة كانت محرومة من الخدمات وغير مخططة، ولكن القيادة السياسية تدخلت من أجل توفير «حياة كريمة» لاستكمال الخطة التي بدأتها الدولة منذ عام 2014.

محور الأمل وإزالة 700 عقار

وأضاف «عبد العال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مدينة الأمل هي المكان الوحيد الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وباقي الوزراء، وتم توفير خدمات لأهالي المنطقة بعد فترة طويلة تم حرمانهم من الخدمات، موضحا أنه تم إنشاء محور الأمل في المنطقة حيث يبدأ من محور الشهيد في مدينة نصر وينتهي بـطريق السويس بطولة 8 كيلو منهم 2 كليو في منطقة الأمل مما أدى إلى إزالة 700 عقار تسكنهم 1400 أسرة، انتقلوا إلى مشاريع «المحروسة 1»، ومشروع «أهالينا» ليقطنوا في وحدات سكانية مكتملة ولم يتكلف المواطن أي شيء.

خطة لإضافة 4 مدارس للمنطقة

وأكد محافظ القاهرة، أن مدينة الأمل بها 4 مدارس حكومية، ولكن توجد خطة لإضافة 4 آخرين، مشيرا إلى أن نقل الأسر خارج المدينة خفف الضغط على المدارس وكذلك الكثافة السكانية، موضحا أنه سيتم توفير خدمات صحية أكبر لسكان المنطقة في الفترة المقبلة، حيث سيوجد 3 مراكز صحية جديدة بجانب المركز الوحيد المتواجد هناك.

خطة لإنشاء مراكز صحية وشبابية وثقافية

وتابع محافظ القاهرة: «من ضمن الخطة هيتعمل مركز شباب كبير جدا وله مساحة مخصصة وهيكون كمان في خدمات ثقافية عشان نرفع ثقافة أهل المنطقة وده ظهر في مشاركة المجتمع المدني اللي قدم خدمات وتوعية بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تمر لحين الانتهاء من المراكز الصحية التي يتم إنشاؤها».