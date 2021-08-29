محافظ القاهرة يتوعد الباعة الجائلين ويحذر من الأسلاك المكشوفة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار أعمال تطعيم العاملين بالمحافظة ودواوين الأحياء لمواجهة فيروس كورونا، من خلال لجان طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تطعيم ما بين 30 و40 ألف حالة يومياً، وحذر كل من يتخلف عن التطعيم بأنه ستكون هناك خطورة عليه وعلى الآخرين، كما توعد بأنه سيكون هناك إجراء بشأن كل من يتخلف عن تلقي التطعيم.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليون الأحد، إلى أنه مع دخول العام الدراسي تم التوجيه لتطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة، وعلى وكيل وزارة الصحة إرسال بيان يومي بالتطعيمات، خاصةً التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي لطاقم العاملين والطلاب أكبر من 18عاماً.

وأوضح أنه مع اقتراب موسم الشتاء والتغيرات المناخية التى تحدث، وتوقعات الأرصاد التي تشير إلى سقوط أمطار كبيرة، يجري الاستعداد من الصرف الصحي ومياه القاهرة، للحد من المشكلات التي تحدث كل عام، مؤكداً أن هناك تطور يحدث من عام لآخر في التعامل مع الأزمة.

وحذر محافظ القاهرة من أسلاك الكهرباء المكشوفة على أعمدة الإنارة، داعياً رؤساء الأحياء إلى التنسيق مع الإدارة المركزية بهيئة النظافة، لتغطية هذه الأسلاك، لحماية المواطنين والأطفال، والحد من حالات الصعق بسبب أسلاك الكهرباء، خاصةً في مناطق مصر الجديدة، كما أشاد بالجهود المبذولة في إزالة تعارضات الطريق الدائري، قائلاً إنه لم يتبقى سوى جزء قليل، ويجري التنسيق مع وزارة النقل بهذا الشأن.

تحذير الباعة الجائلين

وأبدى محافظ القاهرة استياءه من الباعة الجائلين وتزايد مخالفات الإشسغالات، معتبراً أن القاهرة تعاني بسبب كم غير عادي من الإشغالات والباعة الجائلين، مما اضطره إلى اتخاذ إجراءً مع 3 أحياء، وأنه لا يتمنى أن يضطر إلى اتخاذ مزيد من العقوبات، كما أكد أن القاهرة تشوهت بالباعة الجائلين والإشغالات، داعياً إلى تنفيذ حملات يومياً من الأحياء مع شرطة المرافق لإزالة الاشغالات، مؤكداً أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتابع بقوله: «لا يصح ترك واحد يسرق الدولة في كل شيئ من كهرباء وإشغال وخلافه ويشوه الشوارع»، داعياً إلى عدم التجاوز مع أحد، ولكن تنفيذ القانون بكل قوة واحترام دون خوف.

التجاوب مع شكاوى النواب

وأوضح وجود شكاوى كثيرة بعدم وجود تواصل بين المسئولين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، رغم أن الجميع يعمل لخدمة المواطن، محذراً رؤساء الأحياء والمسؤولين الذين لا يستقبلون أعضاء مجلس النواب، أو يتجاوبون مع طلباتهم القانونية «سيكون هناك كلام تانى بشأنه»، مشيراً إلى أن معظم الرسائل على هاتفه بها شكاوى، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني والتواصل معه لخدمة المواطن، محذراً قيادات المحافظة والأحياء من الابتعاد عن المواطنين، داعياً إياهم إلى التفاعل مع المواطنين.

صيانة المدارس والتقنين

ووجه محافظ القاهرة بالانتهاء من صيانة وإنشاءات المدارس، والاستعداد بالتوعية وإجراءات مواجهة كورونا، لطمأنة أولياء الأمور، والابتعاد عن «الروتين»، حتى لا تحدث أي أزمة خلال العام الدراسى، وتطرق محافظ القاهرة إلى وجود ملفين متعثرين، وهما ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مؤكدا أنه اعتمد على البعض، وللأسف الأمور لاتتحرك كثيراً، لافتاً إلى أنه يولي هذا الملف اهتمامه بشكل شخصي حالياً.

رسالة لرؤساء الأحياء: الضغط الكبير عليكم

ووجه المحافظ رسالة إلى رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة، جاء فيها: «اشتغلوا، واللى ميشتغلش ملوش مكان، وحاسبوا الناس اللى شغالين على شغلهم، الدولة تنفذ مشروعات ضخمة بينما نحن نعمل ببطء شديد، وعلى رؤساء الأحياء التعامل مع أي موظف لا يعمل، فنحن مطالبون بأمور كثيرة وأعباء، في ظل المشروعات القومية الكبيرة، والمسئوليات كثيرة وكبيرة، وعذراً الضغط الكبير عليكم».