أدوية منشطة وتحرير 30 محضراً في حملة على 150 صيدلية بدمياط

شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، وتنفيذ الدكتورة فاطمة رشاد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على 150 صيدلية اليوم الأحد، تنوعت ما بين صيدليات عامة ومراكز طبية وعيادات خاصة.

أسفرت الحملة عن ضبط عبوات منتهية الصلاحية، وأدوية منشطة مهربة ومجهولة المصدر، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية عينات مجانية، وأدوية ومستحضرات صيدلية فى مراكز غير مرخص لها بتداول أوتخزين أو بيع الأدوية، بقيمة مالية تقديرية تتخطى 680 ألف جنيه، وبلغ عدد المحاضر التي جرى تحريرها خلال الحملة 30 محضراً.

وفي ذات الإطار، تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى لـ7 صيدليات مخالفة، تُدار بدون مدير مسئول، وعلى الفور قام الفريق بعمل محاضر بتلك المخالفات، وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، على كافة فرق التفتيش الصيدلي بضرورة استمرار الحملات الدورية المتتالية في مراكز المحافظة، من أجل الحد من المخالفات الدوائية، وتنفيذ القانون على المخالفات بقطاع الدواء.

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد المنشآت ووحدات صحة الأسرة في عدد من القرى التابعة للإدارة الصحية بالزرقا، حيث قام خلال المرور بالتشديد على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، كما تابع الانضباط الإداري للفريق الطبي، للتأكد من جودة خدمات الأسنان المقدمة للمواطنين، كما شدد على حسن معاملة المرضى.