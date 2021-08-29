أول مستثمر كفيف بالبورصة: الشركات رفضتني والبرامج الصوتية ساعدتني

قال عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في البورصة، إن نجاحه في القيام بالتداول في البورصة المصرية جاء بعد فترة عناء طويلة عاشها وأقرانه من أجل تحقيق ذلك التداول بسبب الإعاقة التي منعته عن القيام بذلك، موضحًا أنه قام بالتواصل مع إحدى الشركات العاملة في هذا القطاع والتي ساعدته في التداول عبر استخدام البرامج الصوتيه من أجل العمل في البورصة.

سليمان: الكفيف ممكن يراقب سوق الأسهم بالبرامج الناطقة

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن ما جاء مؤخرًا سيعطي أمل لزملائه المكفوفين بأن يجرى التداول بطريقة شخصية ودون تدخل أي شخص، «الورق الخاص بالبورصة أطلعنا عليه بطريقة برايل، وممكن نراقبه بنفس الطريقة أو البرنامج الناطق، سواء من الموبايل أو لاب توب أو الكمبيوتر».

سليمان: «لقيت برنامج مباشر متفاعل بشكل جيد مع البرامج الناطقة»

وأوضح أنه وفي بداية تعامله بالبورصة رفضت عددًا من شركات تداول الأسهم العاملة في القطاع التعاون معه أو مساعدته على تحقيق ذلك، حتى ظهر للنور برنامج يحمل اسم «مباشر»، «لما كنت بترفض من شركات التداول في البورصة بسبب إعاقتي كنت أتمني أن تنطق المؤشارت عبر البرامج الناطقة لكي أتمكن من العمل في البورصة، واتعاملت مؤخرًا مع شركة مباشر، ولقيت البرنامج بتاعها متفاعل بشكل جيد مع البرامج الناطقة».

وأكد أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، قابلته بحفاوة كبيرة وقامت بالرد على كافة الأسئلة وبحفاوة كبيرة، «أنا أتمنى ده يفتح مجال أقوى لينا، ودي فرصة عمل للكفيف لأن فرص عمل الكفيف مش كبيرة أوي، وفيه حاجات مينفعش نشتغلها كتير».

وتابع: «دي فرصة عمل متاحة للشخص الكفيف، والشخص اللي غاوي تداول بالنسبة ليه الموضوع بيكون سهل جدًا، ويقدر ينفذه بنفسه بالبرامج الجديدة، والدولة المصرية حاليًا اهتمت بشكل كبير بالأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف الإعاقات».