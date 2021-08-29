أول سيارة كهربائية مصرية تجوب شوارع القاهرة.. رحلة مستقبلية بالعاصمة

بدأت السيارة الكهربائية «نصر E70» مصرية الصنع، تجوب شوارع القاهرة في مرحلة إلى مستقبل التكنولوجيا بقلب العاصمة، مع بدء شركة أوبر للنقل التشاركي، في استخدام السيارة ضمن برامجها، بالتنسيق مع شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

استيراد 13 سيارة كهربائية لتجربتها في القاهرة

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، استوردت نحو 13 سيارة من طراز «E70» من شركة دونج فينج الصينية، التي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل، بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها، في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيجري إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات.

تسليم 9 سيارات لسائقي «أوبر»

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأول، تسليم نحو 9 سيارات كهربائية إلى شركة أوبر، التي سلمتها بالفعل إلى سائقيها للعمل بها على تطبيقها، بعد تدريب مجموعة السائقين الـ9 من الشركة الصينية للقيادة إلى مسافة لا تزيد عن 30 ألف كيلومتر للسيارة الواحدة، ولمدة لا تزيد عن 4 أشهر.

بدء إنتاج 25 ألف سيارة قبل نهاية عام 2022

وقال مصدر مسؤول بشركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن تجارب السيارة الكهربائية سواء مع شركة أوبر أو بمعرفة شركة النصر للسيارات، من المفترض أن تنتهي قبل نهاية شهر يناير المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة تسعى للحصول على نتائج التجارب، ومدى قابلية السيارة لتحمل الأجواء المصرية من مناخ، أو تعامل على أرض الواقع قبل بدء إنتاج نحو 25 ألف سيارة من طراز الـ«نصر E70» قبل نهاية العام المقبل 2022.

وبدأت الحكومة الخطوات الأولى لدراسة مشروع إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية منذ يونيو 2019، منذ منتصف 2019، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة.