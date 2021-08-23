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كشري يتقدم بتظلم على عقوبته في اتحاد الكرة

كتب:

عثمان إبراهيم
09:08 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021
أحمد كشري

أحمد كشري

أكد أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه ينوي التقدم بتظلم رسمي على عقوبته في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كشري في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني، أنا لم أخطئ في أحد على الإطلاق خلال مسيرتي الطويلة، سواء عندما كنت لاعبا أو مديرا فنيا، لقد عاقبوني وتركوا جهاز الاتحاد السكندري الفني الذين سبوا الحكم بأبشع الألفاظ». 

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