«التعليم» تجدد تحذيرها لرافضي لقاح كورونا: المساءلة القانونية تنتظرهم

جددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، تحذيراتها لجميع المعلمين الرافضين الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المساءلة القانونية تنتظر رافضي الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع المعلمين بضرورة سرعة التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا وتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، على جميع المعلمين بضرورة التسجل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن أي معلم يرفض الحصول على لقاح كورونا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير اللقاح للمعلمين.

وأضافت المديرية في مستندات رسمية لها، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع المعلمين بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن الحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن المعلم الذي يرفض الحصول على لقاح كورونا لا يسمح له بالتوقيع في كشوفات الحضور والانصراف.

وتابعت المديرية أنه تم تطعيم غالبية المعلمين، مؤكدة أن التطعيم يأتي في إطار حرصها على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وعودة الطلاب للمدارس بشكل نظامي وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإسراع في تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، موضحة أن رافضي الحصول على اللقاح سيعروضوا نفسهم للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين تم تطعيمهم.

وفي سياق متصل، أكد مصر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة منع أي معلم رافض الحصول على لقاح كورونا من دخول المدرسة اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.