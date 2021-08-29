تحذير عاجل لمعلمي «تعليم الجيزة» بشأن لقاح كورونا

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، جميع المعلمين بضرورة التسجيل على موقع الحصول على لقاح فيروس كورونا خلال 48 ساعة، مؤكدة أنها انتهت من تطعيم غالبية المعلمين، لافتة إلى أنه جارٍ الاستعداد للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأضافت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن رفض المعلم للحصول على لقاح فيروس كورونا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك على جميع معلمي المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة.

وأوضحت المديرية أنها حريصة على تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتطعيم المعلمين الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات لمتابعة مستجدات التطعيم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم إعداد قاعدة بيانات أساسية بشأن تطعيم جميع المعلمين، مشدداً على ضرورة تنفيذ كل التعليمات الصادرة في هذا الشأن.