وزيرة الثقافة: إطلاق مبادرة «كشك كتابك» لتوسيع القراءة بالمحافظات.. أغلى كتاب بـ20 جنيهًا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن بعض قصور الثقافة كانت متوقفة منذ سنوات كثيرة، ومن بينها مركز ثقافة المنيا، الذي توقف منذ 23 سنة، وسيتم الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر، موضحا أن مبادرة تطوير الريف التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستضيف الكثير إلى القرى حيث سيتم أيضا إطلاق مبادرة «كشك كتابك» لتوسيع القراءة في المحافظات، وسيتم هذا الأسبوع افتتاح هذه الأكشاك في دار الأوبرا المصرية وسيتم تعميمها في مختلف الأماكن بعد موافقة رئيس الوزراء لهذا الأمر ليتم تطبيقه في كل القرى المصرية.

مبادرة «كشك كتابك»

وأضافت «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن كثير من دور النشر شاركت في هذا الكشك، حيث سيكون أقصى سعر للكتاب في هذه المبادرة 20 جنيها فقط، لافتة إلى أنها زارت أسيوط من أجل توفير كتب أيضا في 15 قرية، مشيرا إلى أن عدد الحضور كان كثيرا، وكانت هناك ورشا لاكتشاف الأطفال وتم تدشين مركز لاكتشاف المواهب في أسيوط.

اكتشاف المواهب في المحافظات

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنها أثناء زيارتها لقصور الثقافة في مناطق بعيدة استدعت المواهب إلى دار الأوبرا المصرية لرعاية مواهبهم، لأن ذلك أمر هام، مشيرة إلى أنه تم إهداء إصدارات وزارة الثقافة إلى المدارس، مبينا أنه حدث لأول مرة أمس تواجدت دار الأوبرا داخل قرية مصرية وتم تقديم حفل رائع.

مناقشة لفرض رسوم على تصوير الأفلام في الشوارع

وردت وزيرة الثقافة على فرض رسوم على تصوير الأفلام في الشارع، قائلة إنها أرسلت إلى الجهات المعنية ومحافظ القاهرة من أجل التنسيق بشأن هذا الأمر وسيوجد لقاء قريب.