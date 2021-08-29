وزيرة الثقافة من مسرح قصر ثقافة المنيا: نستهدف وصول المنتج الثقافي إلى كل أنحاء البلاد

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مسرح قصر ثقافة المنيا، بشارع طه حسين، شمال المدينة.

شددت الوزيرة، خلال الجولة، على سرعة إنجاز أعمال الإنشاء، ومراعاة المواصفات الفنية والهندسية بمنتهى الدقة، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن مكونات مسرح قصر ثقافة المنيا، والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال المتبقية.

قالت الوزيرة إن الدولة تهتم بالأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة أنحاء البلاد.

وبدأت أعمل بناء مسرح قصر ثقافة المنيا قبل نحو 30 سنة، ولكنها توقفت عدة مرات، بسبب أزمات مالية، ولتدبير المخصصات المالية، وتم استئناف الأعمال مره أخرى عقب زيارة الوزيرة الأخيرة إلى جامعة المنيا، وكانت قبل نحو عامين.

ويقيم قصر ثقافة المنيا الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية على مدار العام، وقد شارك بفاعلية في مبادرة لجنة تنمية جنوب الوادي، التي تركز على ترسيخ قيم المواطنة ونشر الفن والذوق الرفيع والوعي وقبول الأخر والتسامح، حيث أقامت مديرية الثقافة بالمحافظة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية في العديد من القري بمراكز المحافظة.

يشار أن وزيرة الثقافة زارت أمس السبت محافظة أسيوط، لمتابعة الفعاليات الإبداعية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى «نزلة الملك الشامية، الخوالد، نزلة بخوم»، بمركز ساحل سليم، التابع لفرع ثقافة أسيوط بأقليم وسط الصعيد الثقافي، والتي تنفذها قطاعات وزارة الثقافة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، فرع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي تلك الفعاليات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في كافة ربوع مصر، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مجالات ومناحي الحياة.