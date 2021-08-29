بسبب «المانجو».. اختناق مروري بموقف سنهور بالفيوم

شهدت منطقة موقف سنهور، بالقرب من منطقة المدينة الصناعية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، أزمة مرورية كبرى، وشلل تام في الحركة، بسبب سوق المانجو، حيث انتشر العشرات من بائعي المانجو، وافترشوا الشوارع لبيع الأنواع المختلفة، حيث يأتي عشرات التجار وأصحاب المزارع والمزارعين أصحاب حدائق المانجو من قرى «فيديمين، وسنهور القبلية والبحرية»، يحملون مئات الأقفاص من المانجو بأنواعها المختلفة، أبرزها العويس والزبدية، يتنافسون فيما بينهم، ويقدمون عروضاً مغرية للزبون، حتى لا يعودوا ببضاعتهم إلى مزارعهم مرة أخرى.

اختناق مروري بسبب المانجو في موقف سنهور

وقال «أحمد محمد»، أحد سكان المنطقة الصناعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّهم فوجئوا بوجود اختناق مروري وشلل تام في حركة السيارات بمنطقة موقف سنهور، وذلك بسبب تكدس السيارات، وعدم قدرتها على المرور نتيجة افتراش باعة المانجو الشارع، ووضع مئات الكراتين في منتصف الشارع، موضحاً أن تلك المشكلة ظهرت منذ بداية موسم المانجو، وتبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة منتصف الليل، موضحاً أنّ سكان المنطقة وسائقي السيارات استغاثوا بشرطة المرافق والنجدة لتنظيم الباعة، وتيسير الحركة المرورية.

مطالب بدورية شرطة لتنظيم بيع المانجو

استغاث أهالي المدينة الصناعية وكيمان فارس، بشرطة النجدة وشرطة المرافق، مُطالبين بتوفير دورية ثابتة للرقابة على باعة المانجو في سوق سنهور، ومنعهم من افتراش الطريق، ومنع الأزمة المرورية والزحام، مؤكدين أنّهم ليسوا ضد "أكل العيش"، ولكن يرغبون بتنظيم الباعة ومنع تعطيل المرور ومصالح المارة.

الأجهزة التنفيذية تنظم باعة المانجو بسوق سنهور

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، إلى منطقة موقف سنهور، وذلك لتنظيم حركة البيع والشراء، وتنظيم الباعة وكميات المانجو الضخمة التي بحوزتهم، حتى لا يتسببون في أزمة مرورية مجدداً.

قرى سنورس وسنهور شهيرة بزراعة المانجو

وتشتهر عدة قرى بمركزي سنورس وسنهور بزراعة مختلف الأنواع من المانجو، أكثرهم شهرة قرى فيديمين، وأبوكساه، وسنهور، ونقاليفة، حيث تتميز تلك القرى بانتشار حدائق المانجو والجوافة والبرتقال على جانبي الطريق، وتمتلئ بعشرات الأشجار التي تضم تلك الفواكهة، ويقوم أصحابها بحصاد المانجو ويبيعونها في موقف سنهور، وفي مواقف مدينة الفيوم، ليتمكنوا من بيع المانجو بأسعار جيدة، وجني الأرباح التي يرغبون بها.