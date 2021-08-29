تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021 وأقسامها

شهد تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021، إقبالا كبيرا من الطلاب المتفوقين، وأوائل الثانوية العامة بمحافظة الفيوم لقسم علمي علوم والذين بلغ عددهم 10 طلاب أوائل كان في مقدمتهم الطالبة خديجة حمّاد شعبان عبدالجواد الثالث مكرر على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة، حيث كانت كلية الطب هي الرغبة الأساسية لهؤلاء الطلاب في التنسيق خلال المرحلة الأولى، ليحققوا أحلامهم وأحلام أسرهم بالالتحاق بكلية الطب، والتخرج من أحد أقسامها كل حسب رغبته، فيما استعد الطلاب للتقدم بأوراقهم للكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق.

مصاريف كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021

وأكدت جامعة الفيوم، على أنه لا زيادة في مصروفات كليات الجامعة المختلفة، بما فيها مصاريف كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021 عن الأعوام السابقة، فيما لم يتم الإعلان عن مبلغ المصروفات تحديدا حتى الآن.

تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب بلغ 372 درجة بمجموعة 90.73%، بفارق كبير عن العام الماضي، حيث كان تنسيق كلية الطب 2020 بنسبة 98.54%، كما بلغ الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 370 درجة بنسبة 90.24%.

عنوان كلية الطب جامعة الفيوم 2021

وتقع كلية الطب جامعة الفيوم 2021، بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، على بُعد خطوات قليلة من كلية التربية للطفولة والتربية النوعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة الفيوم 2021

وشددت كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021، على طلاب الثانوية العامة ممن تم قبولهم في الكلية بضرورة إحضار الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية والمتمثلة في:

- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر و3 صور منها

- أصل بطاقة الترشيح للكلية وصورتين منها

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- 7 صور شخصية 4 في 6

- نموذج 2 جند + تموذج 6 جند للطلاب الذكور

- المصروفات الدراسية المقررة

- حافظة بلاستيك

أقسام كلية الطب جامعة الفيوم لعام 2021

وتضم كلية الطب بجامعة الفيوم 32 قسماً مختلفاً، يلتحق بها الطلاب كل طالب حسب رغبته، وهي:

- التشريح

- الفسيولوجي

- الهستولوجي

- الباثولوجي

- الفارماكولوجي

- الطب الشرعي والسموم

- الطفيليات

- الميكروبيولوجي

- الأذن والأنف والحنجرة

- طب وجراحة العيون

- طب الأطفال

- النساء والتوليد

- الكيمياء الحيوية

- الجراحة العامة

- جراحة المخ والأعصاب

- جراحة القلب والصدر

- جراحة العظام

- التخدير

- المسالك البولية

- الباطنة العامة

- القلب والأوعية الدموية

- الأمراض الصدرية

- الأمراض الجلدية التناسلية

- الأمراض العصبية

- الأمراض النفسية

- الأمراض المتوطنة والكبد

- الروماتيزم والتأهيل

- طب الحالات الحرجة

- طب الأورام

- الباثولوجيا الإكلينيكية

- الأشعة التشخيصية

- الصحة العامة وطب المجتمع