اليوم.. الأعلى للجامعات الخاصة يقر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مساء اليوم، اجتماعه الدوري، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وبحضور رؤساء الجامعات الخاصة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات الخاصة للكليات المختلفة، أبرزها الاستعداد لتنسيق القبول الموحد للجامعات الخاصة وإطلاق الموقع الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة .

جدول أعمال الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2021، وذلك بعد انخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021، وانخفاض الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة عن العام الماضي.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، إنه من المقرر أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة بنسبة تتراوح مابين 5 إلى 10% عن العام الماضي، بمختلف الكليات الجامعات الخاصة.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأعلى للجامعات الخاصة سيناقش أيضا جميع المقترحات المقدمة من قبل رؤساء الجامعات الخاصة في هذا الشان، مؤكدة أن الحد الأدنى سيكون للتقدم للجامعات وليس الحد الأدنى للقبول، وأن التنسيق هو الذي سيحدد الحد الأدنى للالتحاق بناء على أعداد الطلاب المتقدمة للالتحاق بتنسيق القبول، مرجحة أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة يوم الأربعاء المقبل ولمدة 3 أيام، وسيكون لكل طالب الحق في تسجيل رغبات 25 كلية.

وينطلق غدا الثلاثاء تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2021 وسيكون الحد الأدنى للشعبة العلمية، 254.5 درجة، بنسبة 62.07%.