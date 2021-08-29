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محمود مسلم

كيفية تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

كتب:

أحمد أبوضيف
02:56 م | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومي، وانخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري ليصل إلى 90.73%، أي مجموع 372 درجة، و370 درجة لطب الأسنان، كما جرى إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، وكذلك موعد تقليل الاغتراب 2021، ويبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يبحث البعض عن كيفية تقليل الاغتراب، التي من المقرر التقديم لها من خلال موقع التنسيق .

كيفية تقليل الاغتراب: عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني 

وعن خطوات كيفية تقليل الاغتراب، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ستجري إتاحتها عقب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، ويجري التقديم من قبل الطلاب عبر موقع التنسيق بالرقم القومي والرقمي السري ورقم الجلوس، ويبدأ في تنفيذ خطوات تحويل الرغبات وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث من المقرر أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب نهاية الأسبوع المقبل وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021.

برقم الجلوس والرقم السري.. خطوات كيفية تقليل الاغتراب 

وعن كيفية تقليل الاغتراب، أوضحت الوزارة أنه سيجري قبول طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وفقا للنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والمقدرة بـ10%، على أن يجري تحويل الطالب في حدود ونطاق التوزيع الجغرافي له ووفقا لأقرب حد أدنى للكلية التابع لها، حيث من المقرر أن ترسل وزارة التعليم العالي كشوف الترشيحات النهائية للكليات للطلاب المقبولين بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2021، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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