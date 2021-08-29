تنسيق المرحلة الثانية 2021: الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الجاري

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2021 بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، موضحاً الحد الأدنى للشعبة العلمية «علوم ورياضة»، 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% وذلك لإجمالي عدد طلاب 186618 طالبا وطالبة، موضحة أن المرحلة تعتبر أكبر في الأعداد المخصصة لها عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 والتي كان لها ما يقرب من 119 ألف طالب وطالبة بتنسيق الجامعات 2021.

تنسيق المرحلة الثانية: 62.07% الحد الأدنى للشعبة العلمية «علوم ورياضة»

وعن تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 وهو 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة، وذلك لإجمالي عدد طلاب 56404 آلاف طالب وطالبة سيكونون مسجلين للمرحلة، حيث سيتم إتاحة التسجيل لطلاب المرحلة من خلال معامل التنسيق الإلكتروني للجامعات بمعامل الحاسب الآلي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

تنسيق المرحلة الثانية 2021: 58.05% للشعبة الأدبية

وعن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري و حتى يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر ولمدة خمسة أيام متتالية على أن يتم إعلان النتيجة خلال 72 من غلق التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية 2021.

وعن تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثانية 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يتم الكشف عن مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات للمرحليتن الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 مباشرة، وذلك في حدود النسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.