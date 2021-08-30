«التضامن» تناشد غير القادرين: خبطوا على باب الوزارة لتلقي المساعدات

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إنهم قاموا بجلسات حوارية مع ممثلي الصيادين للشرح والتوعية ووضع منظومة للرعاية والحماية الاجتماعية وآليات التنفيذ، ويفكرون حاليًا بتصميم نظام جديد خاص بالعمالة غير المنتظمة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، خلال حوارها في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «EXTRA NEWS».

الوزارة تقدم التمكين الاقتصادي عبر برنامج فرصة

وأضافت «صابرين»، أن برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة، تهدف لمساعدة المواطنين في العيش حياة كريمة، فبرامج الحماية الإجتماعية متعددة، مثل تكافل وكرامة، الدعم الغذائي، الضمان الاجتماعى، الإسكان الاجتماعي، التغذية المدرسية، إضافة إلى برامج الإغاثة فى الكوارث الطبيعية، فالوزارة تقدم أيضا برامج الحماية التأمينية مثل المعاشات،إضافة إلى التأمين الصحى ودعم العمالة غير المنتظمة، بخلاف التمكين الاقتصادي عبر برنامج فرصة.

وزارة التضامن توجه نداء للمواطنين غير القادرين

وطالبت مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والحماية غير القادرين من المواطنين، بالتوجه إلى وزارة التضامن من أجل تلقي المساعدات، «خبَّط على باب التضامن»، موضحة أنه تم مد الحماية التأمينية للعمالة غير المنظمة، إذ أن العامل يدفع حصته والدولة تعتبر نفسها متحملة لصاحب العمل، فالعامل يدفع 9% من الحد الأدنى 104 جنيهات، والدولة تدفع 144 جنيها شهريا، وهناك منظومتان للرعاية الصحية، الأولى العلاج على نفقة الدولة للعمالة غير المنظمة، والثانية التأمين الصحى الشامل.

برنامج فرصة تم إطلاقه منذ عامين لتأمين الفئات المهمشة

وأردفت ميرفت صابرين، أن برنامج «فرصة» تم إطلاقه منذ عامين للتأمين على للفئات المهمشة والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة، وهناك منظومة الحماية الشاملة، ووحدات للتدريب والتوظيف للشباب التابعين للعمالة غير المنتظمة لدعمهم ومنح غير القادرين قروضا ميسرة لمساعدتهم في فتح المشروع من فئة عمرية 18 – 45 عاما، ونحن بصدد حصر ميدانى للعمالة غير المنتظمة.