ضبط ستوديو للتسجيل الصوتي بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عن طريق رصد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص، قام بإنشاء وإدارة ستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بجانب مصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وضبط مالك الاستوديو، وبتفتيش ستوديو الصوت فى حضور مالكه، تم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة منسوخة دون موافقة الشركات المالكة)، وكذا (العديد من المصنفات الفنية لمطربين غير مقيدين بالجهات النقابية – 3 أجهزة صوت وسماعات)، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.