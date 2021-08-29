«الزمالك والسبت».. كلمتا السر دائما في إيقاف مي حلمي «فيديو»

قبل ساعات قليلة، أعلنت قناة «الحدث اليوم» قرار إيقاف المذيعة مي حلمي مقدمة برنامج «الحكم»، المذاع على شاشة القناة، حتى انتهاء التحقيق معها، نتيجة ما بدر منها بحلقة أمس السبت الموافق 28 أغسطس الجاري من البرنامج، تجاه ضيفها بالحلقة، أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق.

وعبر بيان صادر عن القناة، أوضحت أسباب هذا القرار، والتي تمثلت في أن الإعلامية خالفت ميثاق الشرف الإعلامي والأصول والأكواد الإعلامية في تعاملها مع ضيف حلقة برنامجها الكابتن أحمد صالح، «كما جاء في نص البيان».

ويأتي قرار الإيقاف هذا بعد أقل من 200 يوم، من تاريخ إصدار نفس لقناة لقرار إيقاف من قبل لنفس المذيعة ونفس البرنامج، حين أصدرت بيان آخر تعلن فيه إيقاف المذيعة لمدة أسبوع لحين الانتهاء من التحقيق معها، بعدما أخطأت في نسب تصريح لقناة الزمالك بخصوص التجديد للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري حاليا والزمالك السابق، خلال حلقة السبت الموافق 20 فبراير 2021.

حلقة السبت يأتي بعدها الإيقاف

ومن الملاحظ بكل سهولة إن قرار إيقاف مي حلمي، عادة ما يصدر في الغالب بعد إحدى حلقات «السبت» من برنامجها، حيث تسبب خطأ في حلقة السبت 20 فبراير 2021 في قرار إيقافها السابق، وتسببت حلقة السبت 28 أغسطس 2021 في أحدث قرارات إيقافها.

الزمالك كلمة السر دائما

ولا تحاول المذيعة مي حلمي إخفاء هويتها التشجيعية بأي شكل، بل تتباهى وتصرح في كل مكان بأنها أهلاوية وتشجع النادي الأهلي، وأنها تفضل إظهار هويتها التشجيعية أمام الجميع بدلا من ادعاء الحيادية كما يفعل بعض المذيعين والمذيعات.

ويمثل نادي الزمالك كلمة السر في إيقافها المتكرر من قبل القناة التي تبث حلقات برنامجها، حيث أوقفتها القناة في فبراير الماضي بسبب قيامها بنسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك بخصوص التجديد للاعب فرجاني ساسي.

وكذلك الإيقاف الحالي كان سببه أحد لاعبي نادي الزمالك، الذي مثل الفريق لـ 6 مواسم بداية من موسم 1999 وحتى موسم 2005، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد السكندري ومن بعده نادي الترسانة الذي شهد اعتزاله لكرة القدم عام 2010.

اعتذار وسفر

واختلفت طريقة تعامل المذيعة مي حلمي مع قرار إيقافها خلال الربع الأول من العام الجاري، ومع قرار إيقافها الأخير، حيث قدمت اعتذارها بعد القرار الأول في بيان صحفي منسوب إليها اعتذرت فيه عن هذا الخطأ، أما هذه المرة فلم تصدر أي بيانات صحفية توضح موقفها واكتفت بنشر فيديو عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام» توضح فيها أنها متجهة إلى إمارة دبي وأرفقته بتعليق «bye bye».

دعم وتأييد

ومنذ إصدار هذا القرار وعلق عليه الكثير من مشاهير عالم الفن والإعلام، والملاحظ في الأمر أيضا أن الجميع أيد هذا القرار وبشدة لدرجة جعلت الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر يقول عبر حسابه على موقع فيس بوك: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، ويا ريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق، بجد مشهد سيئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي.. حقيقي عيب أوي».

وهو ما أيده أيضا الممثل والمؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيس بوك أيضا قائلا: «مضبوط يا أيمن فعلا أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها كأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم.. أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة».