خطوة بخطوة.. كيفية إثبات قائمة المنقولات أمام القضاء

كيفية إثبات قائمة المنقولات أمام القضاء، باعتبارها واحدة من أهم متطلبات الزواج حاليًا، أحد أهم الأسئلة التي تشغل بال المقبلين على الزواج، خاصة بعد ظهور قصة الأب الذي كتب في قائمة ابنته «من أوتمن على العرض لا يسأل عن المال»، والذي واجه حالة من الجدل والاختلاف على السوشيال ميديا، وعرض الكثير من القضايا التي تعج بها محاكم الأسرة بسبب قائمة المنقولات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نستعرض كيفية إثبات قائمة المنقولات بشكل قانوني، بحيث يضمن حق الزوج والزوجة، وذلك وفقًا لبلال جابر محام الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية، وذلك في السطور التالية..

كيفية إثبات قائمة المنقولات بشكل قانوني؟

وبحسب القانون فإن قائمة المنقولات تخضع لقواعد الإثبات المدني، وهي لها أكثر من شق، كالآتي:

الإثبات بالكتابة

وهي يتم من خلال كتابة المنقولات بشكل مفصل وتحديد وقت استلام الزوج للقائمة، وبما أن تسليم المنقولات يتم إثباته كتابيًا فلا يجوز رده إلا كتابيًا أيضا.

عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه، ويحق للمحكمة تفسير بنود القائمة باعتبارها عقدا يخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

الشهود

يمكن إثبات قائمة المنقولات بشهادة الشهود في 3 حالات، أولا إذا كانت أقل من 500 جنيه، وهذا الأمر غير وارد كثيرًا، إذا كان الزوج قد كتب قائمة المنقولات ووقع عليها، أو وجود إقرار بمحضر الشرطة باستلام المدني، وجود مانع مدني يحول دون تسلم الزوجة للمنقولات مثل وجود الشقة في منزل العائلة، أو أن تكون الزوجة من محافظة أخرى.

وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود، يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفي قائمة المنقولات.