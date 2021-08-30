السعودية تعترض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية، اليوم، 3 طائرات مسيرة حوثية، أطلقها الحوثيون، باتجاه مدينة «خميس مشيط» جنوب غربي البلاد.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، اعتراض الدفاعات السعودية، طائرة مسيرة حوثية ثالثة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وكان «التحالف العربي»، قال مساء أمس الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه «خميس مشيط»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد «التحالف العربي»، ‬⁩إحباط كل محاولات الحوثيين العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

الخارجية السعودية تدين اعتداء الحوثيين على «قاعدة العند» العسكرية اليمنية

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الذي شنه الحوثيون على «قاعدة العند» العسكرية في محافظة لحج الواقعة جنوب شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأكدت الوزارة السعودية، وقوف الرياض وتضامنها التام مع اليمن، وجددت الخارجية السعودية موقف بلادها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لـ الحوثيين الإرهابيين ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكهم لقرارات الأمم المتحدة.

كما اكدت الخارجية السعودية، على موقف الرياض الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.

ونفذ الحوثيون، هجوم مزدوج استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشتهدفة ثكنات للجنود في «قاعدة العند» العسكرية، ما أسفر عن مقتل 40 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تابع تداعيات العملية الإرهابية التي نفذها الحوثيون الإرهابيون، مؤكدا- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي للحوثيين ومشروعهم الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

بدورها، أدانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الهجوم على «قاعدة العند» الجوية العسكرية، وقالت في بيان، إنها تدين بأشد العبارات استمرار الحوثيين في جرائمهم الوحشية ضد الشعب اليمني ومنشآته المدنية والعسكرية، التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها».

«كهرباء عدن» تحذر من توقف أكثر من 80 % من القدرة التوليدية خلال يومين

وفي سياق آخر، حذرت مؤسسة «كهرباء عدن» من توقف أكثر من 80 % من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين، بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء، وقالت إن نفاد الوقود جاء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة نفط سعودية كانت قد قدمت للمؤسسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السعودية، أعلنت في مارس الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.