استمرار ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم.. سجلت 217.1 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، منذ الظهور الأول للفيروس في اواخر العام قبل الماضي، وسجلت الإصابات 217174799 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4514198 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 194062415 حالة.

ورفعت الصين، أمس الأحد، جميع المناطق من القائمة عالية الخطورة لـ«كورونا»، وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه تم رفع آخر منطقة من القائمة عالية الخطورة، وهي مجتمع في مدينة «رويلي» الحدودية بمقاطعة يوننان جنوب غربي البلاد، لتصبح ضمن القائمة متوسطة الخطورة للفيروس.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى ‏‎634157 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية، أمس الأحد، ‏‎176742‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏‎1,329‎‏ وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد، إلى 38709295‎‏ حالة، فيما ارتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ‏‎634157‎‏ حالة.

وفي المملكة المتحدة، سجل البلاد، أمس الأحد، 33196 إصابة جديدة بـ«كورونا» و61 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إلى حصيلة الإصابات وصلت إلى 6731423 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 132437 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 3841 إصابة و93 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 853373 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 12437 وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة المغربية: عدد المتلقين للجرعة الأولى من «لقاح كورونا» بلغ 18226896 شخصا

وأشارت وزارة الصحة المغربية، نشرة يومية، إلى أن عدد المتلقين للجرعة الأولى من «لقاح كورونا»، بلغ 18226896 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14364557شخص، وفقا لما ذكرته وكالة المغربي العربي للأنباء.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، تسجيل 151 إصابة جديدة بالفيروس و 3 وفيات، كما تماثل 272 للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33309 حالات، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 705 وفيات، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى29987 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 1153 إصابة جديدة بالفيروس و 4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6000451 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 8044 حالة.

ضبط 4 مقيمين في«الرياض» بينهم سيدة زوروا تقارير طبية تشمل فحوصات «بي سي آر»

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، ضبط 3 مقيمين ومقيمة في العاصمة «الرياض» أقدموا على تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات كورونا «بي سي آر»، مؤكدة إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم.

وكشفت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في وقت سابق عن ضبط أشخاص تورطوا بتزوير بيانات الأفراد المرتبطة بـ«كورونا»، وتعديل الحالة الصحية إلى «مصاب - غير محصن - محصن جرعة أولى – محصن»، والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.