أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز على شائعة وفاتها: داين تدان

هاجم وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ما تداولته بعض الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الدقائق الماضية حول وفاة شقيقته، معلقا على صفحته على «فيس بوك»،: «حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان».

ياسمين عبد العزيز في سويسرا

وطارت ياسمين عبدالعزيز منذ أيام إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد شهر قضته في أحد المستشفيات الخاصة، أجرت فيه عملية جراحية فاشلة وتدخل الأطباء لإنفاذ حياتها، لتشهد حالتها استقرارا ملحوظا لتغادر المستشفي وتقضي 4 أيام في منزلها برفقه طاقم طبي، وتفاجئ الجميع بسفرها المفاجئ لسويسرا حيث تم نقلها بطائرة طبية مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج.