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تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه

كتب:

حسين البدوي
12:49 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

جدد البنك الأهلي المصري، تحذيراته للعملاء من أنواع مختلفة للاحتيال والنصب، وذلك بعد سرقة أرصدة من حسابات عملاء بأحد البنوك داخل مصر خلال الفترة الماضية.

وحذر البنك الأهلي المصري العملاء من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية مع أحد عبر آية وسائل اتصال.

كما حذر البنك عملائه -من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول- من فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوق فيها.

وكانت صفحة البنك الأهلي المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد أكدت من خلال منشور ضرورة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية في أماكن أمينة، وعدم الكشف أو الإفصاح عن الأرقام السرية الخاصة بكل عميل، لأي شخص غير مسؤول بالبنك.

وأكد منشور البنك أنه لن ولم يطلب بياناتك الشخصية أو السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى على الإيميل، مشيرًا إلى أن رسالته لكل العملاء «تطبيق الإرشادات».

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