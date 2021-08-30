ميدو: عقوبة شيكابالا سيتم تخفيفها

وجّه الإعلامي أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لأندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، انتقادات حادة لاتحاد الكرة بسبب عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، والتي يرى أنها قاسية للغاية، وكأن مسؤولي الجبلاية يريدون إجباره على الاعتزال، وتحدى «ميدو» أن تلك العقوبة سيتم تخفيفها، خلال الفترة المقبلة، لأن العقوبة أكبر كثيرا من حجم الخطأ، معترفا بارتكاب قائد الزمالك لعدة أخطاء بعد نهاية مباراة البنك الأهلي، وقبل مراسم تسليم درع الدوري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، أمس الأحد، أعلن فيه إيقاف محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

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