تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021: يبدأ خلال ساعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، والمنتظر أن تبدأ صباح غد الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم السبت المقبل، الموافق 4 سبتمبر القادم، بحيث يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية عقب غلق باب تسجيل الرغبات بنحو 72 ساعة، موضحا أن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهم أماكن بالكليات، وأن أعمال التنسيق تتم وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة ضد كورونا.

وزير التعليم العالي: موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 تبدأ غدا الثلاثاء

وقال عبدالغفار، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، أمس الأحد، منوها إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021، سيكون 62.07% للشعبة العلمية، و58.05% للشعبة الأدبية، مؤكدا أن جميع معامل التنسيق بالجامعات معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.

وزير التعليم العالي: تعقيم معامل التنسيق ضد كورونا تزامنا مع موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأوضح وزير التعليم العالي، أن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، وضع بشكل يناسب جموع الطلاب، وأنه سيتم قبول نحو 243 ألف طالب وطالبة، في المرحلة الثانية، لافتا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شكاوى من قبل الطلاب خلال سير تنسيق المرحلة الأولى، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع سير أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات، قد تؤثر على أعمال التنسيق.

عبدالغفار: قبول 243 ألف طالب وطالبة خلال تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأشار عبدالغفار، إلى أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن الجامعات بدأت الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.