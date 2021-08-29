تنسيق معهد فني تمريض 2021: متاح لطلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، اليوم الأحد، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد عطا المشرف على التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، والإعلان عن الأماكن الشاغرة بكليات التمريض، والكشف عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والإشارة إلى وقوع تنسيق معهد فني تمريض 2021 في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة علمي علوم.

تنسيق معهد فني تمريض 2021: مرحلة ثانية

وعن تنسيق معهد فني تمريض 2021، أوضحت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 أنها ستكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية كاملة، وليس من المتوقع طرحها خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الشعبة العلمية، وأن مقاعد المعهد ستكتمل وكذلك كليات التمريض خلال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021.

التقديم في تنسيق معهد فني تمريض 2021 إلكترونيا

وعن الاستعداد لتنسيق المرحلة الثانية 2021، ومنها تنسيق معهد فني تمريض 2021، تواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لتنسيق الإلكتروني من خلال إتاحة معامل الحاسب الآلي أمام طلاب المرحلة لتسجيل الرغبات 2021، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي إطار تنسيق معهد فني تمريض 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، أنه جرى اليوم، الكشف عن الحد الأدنى للالتحاق بعدد من كليات الجامعات الحكومية، ومنها الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة والهندسة ببعض الكليات، موضحة أن هناك أماكن شاغرة لعدد من طلاب كل الشعب، بالإضافة إلى معهد فني تمريض 2021.