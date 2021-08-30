شاب سيناوي يطوف محافظات مصر بالدراجة الهوائية لدعم السياحة

يهوى السفر والترحال منذ صغره، قرأ كتب ابن بطوطة وتمنى أن يطوف بلدان العالم.. ظل حلمه معلقًا حتى تعرف على فريق «ترحال»، عبر صفحات الفيس بوك، ليقرر الانضمام إليهم لزيارة المعالم السياحية التى لم تأخذ نصيبها فى الدعاية، ويتم النشر عنها والترويج لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

قطع مسافة 200 كم فى الرحلة الأولى من الشيخ زويد إلى الإسماعيلية

قال محمد السيناوي، 21 عامًا، طالب فى كلية الهندسة الزراعية، جامعة الأزهر، لـ«الوطن»: «بدأت رحلتى مع السفر والترحال منذ عام تقريبا، حينما تعرفت على شباب الترحال من القاهرة يقومون بزيارة جميع الأماكن السياحية فى المحافظات بواسطة الدراجة الهوائية، وعرضوا فكرة انضمامي للجروب والفريق الرياضى، وبالفعل أشتريت دراجة وتدربت لمدة شهرين على الجرى والقيادة والألعاب الرياضية، وانطلقت بدراجتى من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إلى الإسماعيلية قاطعا مسافة 200 كم فى الرحلة الأولى.

ويضيف «ابن سينا»، كما يطلق عليه من أصدقاءه: «زرت الفيوم والخطة الآن هى زيارة أسوان، بعد وصولنا إلى محافظة سيوط ، لقد قطعنا 500 كيلو، بعد أن أنهينا زيارتنا الى الاسماعيلية ، بورسعيد ، الشرقية، الواحات ، ومطروح»، وتابع: «كنت آخذ قسط من الراحة، ثم أنطلق بعدها مستكملا الرحلة وأقوم بالتصوير فى المكان الأثرى المراد الترويج له».

أتمنى أن أكون مثل ابن بطوطة وأزور كل دول العالم

واستكمل: «منذ كنت طفلا أقرأ القصص الصغيرة عن ابن سينا وابن بطوطة، وأتمنى أن أكون رحّال، ومنذ تعرفي على الجروب بدأت أشاركهم زيارة الأماكن الاثرية والتقاط الصور هناك لدعم السياحة، والهدف هو زيارة أماكن في مصر تستحق الزيارة لا تكون معروفة أعلاميا، نذهب لها ونحاول توصيل تاريخ تلك الآماكن بعد تصويرها والترويج لها عبر صفحات الفيسبوك للناس».

وقال إن الهدف أن أقوم بزيارة كل شبر فى محافظات مصر قبل أن أنضم الى فريق الدراجات العالمى، لأبدأ رحلة لف وزيارة كل دول العالم، بإسم مصر، وأنا الآن بصدد عمل صفحة على التواصل الاجتماعى اسمها رحالة ابن سينا، ومن خلالها سوف أقوم بتوثيق كل شئ، لكى يعلم الجميع أن سيناء بوابة مصر الشرقية، وتحتاج منا الكثير.