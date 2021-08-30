مدبولي: إصابات كورونا ارتفعت نتيجة لتهاون المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الشعب المصري تهاون في الاجراءات الاحترازية، ما أسفر عن ارتفاع أعداد إصابات كورونا مرة أخرى، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاح قبل نهاية العام، والذي كانت الأولوية الأولى فيه للعاملين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي والطلاب قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أنّ الطلاب عليهم الإسراع وتلقي اللقاح خاصة في الجامعات، وهناك برنامج لذلك وبدأ تنفيذه منذ أمس، لتوفير اللقاحات للجامعات بكمية كبيرة، كما أنّ هناك خطة كبيرة كي لا يتوقف العام الدراسي.