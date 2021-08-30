طلاب الدراسات العليا يؤدون امتحان «الإنجليزي» إلكترونيا بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أول امتحان إلكتروني لشهادة إتقان اللغة الإنجليزية، وهي أحد متطلبات منح درجتي الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، يرافقه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور اسماعيل عبد الغني مدير عام مركز اللغات والترجمة، والدكتورة ليلي هاشم مدير وحدة اللغة الإنجليزية، جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لجامعة سوهاج صباح اليوم.

الامتحان الإلكتروني معتمد من هيئة كامبريدج

واطمأن «عبد الخالق»، اليوم، على سير العملية الامتحانية، موضحاً أن هذا الامتحان الإلكتروني معتمد من هيئة كامبريدج Cambridge English Assessment، ويأتي ضمن حزمة من الامتحانات الدولية التي تمنحها جامعة كامبريدج، وذلك تفعيلا لمنظومة تطوير الآداء بوحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة.

الامتحان يساعد فى قياس مهارات القراءة والاستماع

وقال الدكتور اسماعيل عبد الغني، مدير عام مركز اللغات والترجمة، أن الامتحان يأتي ضمن الإطار الأوروبي المرجعي المشترك (CEFR)، ويساعد فى قياس مهارات القراءة والاستماع، مشيراً إلى أن وحدة اللغة الإنجليزية حرصت على الحصول على امتياز تقديم هذا الاختبار لأن مؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية هي علامة تميز ومقبولة وموثوق بها من قبل العديد من المنظمات فى جميع أنحاء العالم، مما يؤهل طلاب الجامعة وخريجيها على المنافسة محلياََ وإقليمياََ ودولياََ.

وقالت الدكتورة ليلي هاشم، مدير وحدة اللغة الإنجليزية، أنه أدى الامتحان ٣٣ طالب وطالبة من طلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة، موضحة أنه سوف يتم عقد هذا الاختبار بشكل دوري لطلاب الدراسات العليا.