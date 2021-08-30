مدبولي: مصر ستعيد إنتاج اللقاحات مرة أخرى ولن تكتفي بالاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر ستنتج 8 أنواع من اللقاحات الرئيسية لتطعيم الكبار والصغار بها في مصر لخدمة كل المواطنين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي حضرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، على هامش تفقده مصانع فاكسيرا الجديدة الجاري تجهيزها في مدينة 6 أكتوبر، أنّنا في وقت من الأوقات كنا ننتج عددا كبيرا من اللقاحات على أرض مصر، لكن على مدار الوقت توقفنا وبدأنا نعتمد على الاستيراد الكامل لها، لكن هذا الأمر سيتغير.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ المدينة الصناعية الجديدة للقاحات التابعة لفاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، تأتي على مساحة 15 فدانا، وهي تدعم الأمن القومي المصري بما يتم داخلها من تصنيع محلي للقاحات حيوية، لافتا إلى تقدم في الأعمال المختلفة التي تتم داخل المدينة، وجار اتخاذ خطوات لشراكات عالمية لتصنيع اللقاحات على أرض مصر.