مدبولي يحذر من التراخي في الإجراءات الاحترازية: الإصابات تتزايد

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من التراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك نوعا من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد استقرار الأوضاع مؤخرا، ما أسفر عن بدء تصاعد الإصابات مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش تفقده مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أنه من الضروري خلال الفترة المقبل أن يتبع الجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن «الكمامة شيء أساسي لا تهاون فيه بهذه المرحلة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: «زي ما ربنا كرمنا وتجاوزنا الموجات الثلاثة السابقة لكورونا بأمان، نتمنى أن تمر الفترة المقبلة بسلام وأمان للجميع».