الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات والتشطيبات بسور مجرى العيون

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أحد أهم مشروعات التطوير الجار تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقي العمارات بنسب متقدمة؛ إذ يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأكد الوزير، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي انتهي منها ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.