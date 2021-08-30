اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية.. بينها «سينوفارم» و«سينوفاك»

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، اللقاحات المعتمدة في السعودية، وفق تقرير تلقته الوزارة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وذلك لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وفق ما حددته وزاة القوى العاملة على النحو التالي:

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية

حددت وزارة الصحة بالمملكة اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

واشترطت وزارة الصحة في المملكة السعودية، حصول المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إليها، على أن يسجل المواطن مبدئيًا بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة من هنــــــــــا قبل دخول المملكة، لإضافة الجرعات المتلقاة على تطبيق توكلنا.

شروط تسجيل الطلب

ويشترط لحين النظر في طلب المواطن الراغب في التسجيل على الموقع، توافر عدة شروط هي:

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أنّ إدخال معلومات خاطئة يؤدي إلى رفض الطلب.

- وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

والتأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي:

- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

- أن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

- أن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم.

- لا يمكن التقدم بطلب جديد حال وجود طلب قائم، ويتم النظر في طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل.

وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.